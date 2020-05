Spagna: dopo destituzione comandante Guardia civil si dimette anche il numero due (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo alcune indiscrezioni, il ministro dell'Interno avrebbe deciso di destituire il comandante Lopez de los Cobos per aver condotto un'indagine, su richiesta del giudice del tribunale di Madrid Carmen Rodriguez Mede, per valutare come le autorità sanitarie spagnole hanno gestito le fasi iniziali dell'emergenza, in particolare nei giorni che hanno preceduto la grande manifestazione dell'8 marzo in occasione della Festa della donna. Al centro dell' inchiesta sarebbe finito il delegato del governo per la comunità di Madrid, José Manuel Franco, il quale avrebbe sottovalutato i rapporti presentati dalle autorità sanitarie che avevano avvertito dei rischi di diffusione del Covid-19 nel caso di assembramenti pubblici. (Spm)