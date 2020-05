Polonia: ministro Economia marittima, progetto canale in laguna Vistola non è in pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di un canale nella laguna della Vistola non è in pericolo, nonostante la Russia faccia di tutto per bloccare il progetto. Lo ha detto il ministro dell'Economia marittima polacco, Marek Grobarczyk, parlando all'emittente "Polskie Radio". La Russia fa di tutto per bloccare questo investimento. La cosa peggiore è che usa un candidato alle presidenziali polacche", ha polemizzato il ministro. Grobarczyk fa riferimento a una dichiarazione del candidato alla presidenza della Repubblica di Piattaforma civica (Po), Rafal Trzaskowski. Quest'ultimo ha fatto sapere che se diventerà capo dello Stato bloccherà il progetto di apertura del canale. (Vap)