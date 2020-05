Ue: portavoce Commissione, nessun commento su Lufthansa, nessuna notifica arrivata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione non ha commenti da fare sul caso Lufthansa, non avendo del resto ricevuto nessuna notifica in tal senso dalle autorità tedesche. Lo ha detto la portavoce della Commisisone europea, Arianna Podestà. "Non ho commenti su questo specifico caso. Nessuna notifica è stata fatta alla Commissione europea e non è stata presa alcuna decisione. Siamo in contatto costante con gli Stati membri", ha detto Podestà. (Beb)