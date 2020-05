Colosseo: parco archeologico pronto a riapertura, firmato protocollo intesa con Asl Rm1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sottoscritto, oggi, un importante protocollo d'intesa tra il Parco archeologico del Colosseo e la Asl Roma 1, che consentirà, dopo un periodo di chiusura determinato dalla pandemia da Covid-19, la riapertura del Parco archeologico del Colosseo, nel segno della sicurezza, con tutele puntuali sia per il personale che per i visitatori che torneranno a frequentare la storia e la cultura di Roma. "La Asl Roma 1 - si legge in una nota - garantirà un supporto su due fronti: dal punto di vista tecnico-scientifico e formativo, per l'attuazione delle misure necessarie alla fruizione del Parco in sicurezza (anche attraverso la definizione di criteri e linee guida) e dal punto di vista sanitario, con un presidio aperto dalle 10 alle 19 per la gestione dei visitatori risultati "febbrili" con procedure codificate, e l'attivazione di sorveglianza su eventuali casi sospetti, oltre a un più generale intervento di primo soccorso in caso di necessità. Il Parco contribuirà a sostenere la Asl Roma 1 nell'attivazione del servizio e a favorire la fruizione del suo patrimonio agli operatori sanitari. Il Parco e l'azienda sanitaria realizzeranno congiuntamente materiale informativo per i visitatori, relativamente ai comportamenti corretti anti contagio da tenere durante la visita. Si tratta di una cooperazione che si svilupperà nell'arco di due anni e che prevede anche per il futuro l'organizzazione di iniziative ed eventi, rivolti alla comunità di Roma, finalizzati allo sviluppo di percorsi di promozione della salute e di valorizzazione del legame fra arte e benessere, destinate a fasce di cittadini distinti per età o per esigenze specifiche". (segue) (Com)