Roma: associazione Visionari dona a polizia di Stato visiere in 3D

- Sono state donate 40 visiere stampate in 3D dall'associazione Visionari, un'organizzazione no profit nata nel 2017 con lo scopo di valorizzare i talenti e le potenzialità degli innovatori italiani, agli agenti della polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D'Andrea. L'associazione fondata da Federico Pistonio, conta ad oggi circa 100 associati su tutto il territorio nazionale e ha una sezione Make-it nell'ambito della quale uno degli associati, Fabrizio Gonnella, studente 20enne iscritto al secondo anno di economia, ha avviato insieme ad altri, il progetto "Covid-19 – Fase 2" che prevede la stampa in 3D di visiere protettive. Visiere che hanno distribuito gratuitamente a Forze dell'Ordine, medici, infermieri e commercianti e che continueranno a donare anche in futuro, qualora necessario. (Rer)