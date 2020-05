Decreto Rilancio: associazioni serramenti, detrazioni al 70 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumento dal 50 al 70 per cento dell’aliquota di detrazione prevista per i singoli interventi di sostituzione di infissi o schermature solari e abbassamento da 10 a 5 anni del recupero del credito anche per i singoli interventi, sia nel caso di recupero fiscale diretto, sia in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. E' questa la proposta messa nero su bianco da tutte le associazioni di serramenti e schermature e sottoposta all'attenzione di governo e Parlamento con l'obiettivo di equiparare la normativa prevista dal superbonus anche per interventi singoli che contribuirebbero in maniera determinante all'efficientamento energetico delle abitazioni e quindi del Paese. (segue) (com)