Speciale difesa: Tofalo (M5s), bene raffica arresti a Catania, Napoli e Reggio Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo osserva che "la legalità ha bisogno di manutenzione continua. Ad assicurarla - spiega in una nota - sono i nostri uomini e donne in divisa. Grazie all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato, l'Italia questa stamattina è più sicura e pulita. Distinte operazioni hanno colpito le organizzazioni mafiose e i clan sul territorio nazionale". Tofalo esprime "profondo apprezzamento per il grande lavoro portato avanti con impegno e dedizione dalle Forze di polizia e dell'ordine anche nelle condizioni di emergenza legate al Covid-19. Non possiamo permetterci di lasciare spazio alle organizzazioni mafiose e criminali, una piaga per lo Stato da contrastare con ogni risorsa disponibile". (Com)