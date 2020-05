Israele: Ide preferita alla cinese Hutchison per costruzione impianto dissalazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà la società israeliana Ide Technologies con il sostegno della Banca Leumi e non la cinese Hutchison a costruire il più grande impianto di dissalazione al mondo dopo Sorek2. Lo riferisce il quotidiano d’informazione economica israeliano “Globes”, spiegando che la Ide si è aggiudicata la gara d’appalto lanciata dal governo per la costruzione e la gestione dell'impianto di dissalazione. Nelle scorse settimane gli Stati Uniti hanno esercitato pressioni su Gerusalemme affinché non affidasse l’appalto alla società con sede a Hong Kong, preoccupati per la presenza degli investimenti cinesi nello Stato ebraico. Quest’ultimo aspetto è stato al centro della visita del segretario di Stato statunitense Mike Pompeo lo scorso 13 maggio a Gerusalemme, nel pieno dello scontro tra Washington e Pechino. (segue) (Res)