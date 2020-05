Coronavirus: Anelli (Fnomceo), estendere test anche ad anticorpi anti-S

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene la messa in atto dell’indagine di sieroprevalenza ma i test dovrebbero essere estesi anche agli anticorpi anti-S, che sono indice di immunità. Lo ha detto questa mattina il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli, ascoltato in audizione informale dalla commissione Igiene e Sanità del Senato, in merito alla legge di conversione del decreto - legge 30/2020, “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 D.L. 30/2020 – A.S. 1800”. "Bene la messa in atto dell’indagine di sieroprevalenza, appena partita su un campione Istat di 150mila italiani, decisa dal governo su indicazione degli scienziati per stabilire in che misura e tra quali fasce di popolazione abbia circolato il Coronavirus responsabile del Covid-19. Benissimo il coinvolgimento, nel progetto, dei medici del territorio, al fine di assicurare l’adesione dei loro assistiti. Ma, perché lo studio risulti pienamente efficace e, soprattutto, non si esaurisca con gli outcome, ma sia punto di partenza per una strategia completa di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica, di individuazione e trattamento dei soggetti ancora positivi e di isolamento dei loro contatti – quella che, in gergo, è conosciuta come la strategia delle “tre T”, testare, tracciare, trattare – si potrebbe, con minimi aggiustamenti, fare ancora di più", ha dichiarato. (segue) (Com)