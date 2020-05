Coronavirus: Anelli (Fnomceo), estendere test anche ad anticorpi anti-S (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Fnomceo ritiene fondamentale l’adesione ad un percorso di screening massivo da parte dei cittadini, che si realizzi previa informazione e consenso a cura dei medici che eseguono il test, dirigenti medici del dipartimento di Prevenzione-Spesal e dei medici competenti, nel rispetto della normativa sulla privacy e – sarebbe forse opportuno esplicitarlo – in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 11 (Riservatezza dei dati personali) e 12 (Trattamento dei dati sensibili) del codice di deontologia medica – ha affermato Anelli -. Infatti, la strategia delle “tre T” (testare, tracciare e trattare) è riconosciuta come la via da seguire per uscire dalla pandemia, individuando e spegnendo sul nascere i nuovi focolai. I medici del territorio e degli ospedali possono e debbono avere un ruolo importante in ciascuno di questi step. Testare più persone possibili con i test sieriologici, tracciare con app o indagini i contatti dei casi positivi per testarli e isolarli dalla comunità e, infine, trattare i malati con l’assistenza ospedaliera o domiciliare coordinata”, si legge in una nota. (segue) (Com)