Coronavirus: Anelli (Fnomceo), estendere test anche ad anticorpi anti-S (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Fnomceo ritiene che il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta rappresenti un passo importante perché essi sono il primo riferimento di tutti i cittadini del nostro Paese e costituiscono uno strumento formidabile di osservazione, consiglio, intervento precoce e cura dell’intera popolazione italiana – ha continuato -. Risulta, infatti, determinante il coinvolgimento della medicina territoriale per l’adesione dei cittadini al progetto, condizione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi preposti”. Anelli aggiunge: “Sarà decisiva anche la capacità della medicina generale del territorio di diffondere un’informazione capillare ai cittadini italiani sui comportamenti individuali e dei nuclei familiari in grado di prevenire la diffusione del virus e di sorvegliare qualunque anomalia possa indicare l’attivazione o il sospetto di nuovi focolai epidemici – ha aggiunto ancora -. Inoltre, non possiamo non evidenziare che l’avere a disposizione i risultati dei test sierologi inerenti ai loro assistiti costituirebbe uno strumento importante per l’attività di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica degli 80.000 medici territoriali che abbiamo definito “sentinella”. La funzione dei Medici di Medicina Generale è di fatto quella di essere le sentinelle epidemiologiche primarie nonché efficaci valutatori del ‘Risk Assessment’, ossia la valutazione del rischio in base alla minaccia. Questo è il risultato dell’opportunità di poter osservare in tempo reale ciò che avviene e conoscere nel dettaglio le situazioni cliniche di tutta la popolazione”. (segue) (Com)