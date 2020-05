Coronavirus: Anelli (Fnomceo), estendere test anche ad anticorpi anti-S (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fnomceo propone di mettere i risultati dei test, anche in forma anonima e aggregata, e comunque nel rispetto della privacy, a disposizione del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che hanno in carico l’assistito. Questo per coinvolgerli pienamente anche negli ulteriori passaggi e accertamenti da attivare. In primo luogo, come già previsto, il tampone ai positivi ma anche la loro presa in carico per il monitoraggio dei sintomi, l’assistenza, l’eventuale prescrizione di terapie e la messa in atto dell’isolamento e del tracciamento dei contatti. Essere al corrente dei risultati dei test costituirebbe un’importante arma in più per i “medici sentinella”, oltre al criterio clinico, che non permette di individuare gli asintomatici. Tra i suggerimenti avanzati dalla Fnomceo, anche “la rendicontazione puntuale delle spese” e possibilità di affiancare al test attualmente utilizzato, che rileva l’avvenuto contatto con il virus ma nulla dice sullo sviluppo di un’immunità, anche i test che dosano gli anticorpi anti-S, che, avendo dimostrato una stretta correlazione con gli anticorpi neutralizzanti le placche virali, sono indice di immunità. (Com)