Venezuela: Corte suprema valuterà se partito di Guaidò è organizzazione terroristica

- Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha chiesto alla Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stj) di verificare se Volontà popolare (Vp), il partito del leader oppositore Juan Guaidò, è un'organizzazione terroristica. "Oggi abbiamo presentato alla Sala costituzionale del Tsj un ricorso di interpretazione degli articoli 31 e 32 della Legge organica contro la delinquenza organizzata e il finanziamento al terrorismo", ha detto William Saab in una dichiarazione rilanciata dai media locali. L'iniziativa, ha spiegato il procuratore generale, mira a "determinare se Volontà popolare è un'organizzazione terroristica", passibile per questo "di sanzioni". L'articolo 31 evocato da William Saab stabilisce che "le persone giuridiche, con ad eccezione dello Stato e delle sue imprese, sono responsabili in sede civile, amministrativa e penale dei fatti punibili legati alla delinquenza organizzata e il finanziamento al terrorismo", siano essi commessi "a nome" delle stesse, "dai loro organi direttivi e dai suoi rappresentanti". Tra le sanzioni possibili, elencate nell'articolo 32, è prevista la "chiusura definitiva della persona giuridica", la "confisca o il sequestro degli strumenti usati per compiere il reato" e una multa. (segue) (Brb)