Venezuela: Corte suprema valuterà se partito di Guaidò è organizzazione terroristica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non esistono precedenti nella storia del paese di una organizzazione politiche che, dinanzi alla impossibilità di arrivare al potere per la via democratica del voto, si orienti verso la violenza terroristica", ha detto Saab sottolineando la successiva decisione "di allearsi con una potenza straniera per bloccare il paese, inviare mercenari e rubare beni della nazione all'estero", ha aggiunto Saab. Il funzionario ha quindi addebitato agli Stati Uniti, primo tra gli "sponsor internazionali" di Guaidò, gran parte della responsabilità sulle sofferenze umanitarie che attraversano il paese. Le sanzioni, ha ribadito Saab, sono strumenti mirati per provocare "l'implosione sociale" e propiziare la caduta del presidente Nicolas Maduro. "Quando parliamo di mancanza di alimenti, sappiamo chi sono i responsabili, gli attori dell'estrema destra che hanno avorito il blocco contro il nostro paese", ha precisato. (Brb)