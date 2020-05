Trasporto aereo: Atr sigla accordo decennale con compagnia finlandese Finnair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore franco-italiano di aerei Atr e uno dei suoi clienti "storici", la compagnia aerea finlandese Finnair, hanno siglato un contratto di manutenzione globale per un periodo di dieci anni (Global Maintenance Agreement, Gma). Secondo quanto riportato da un comunicato stampa, tramite questo accordo, Finnair e Nordic Regional Airlines (NoRRA), beneficeranno di un sostegno ad hoc da parte del costruttore franco-italiano, in particolare per la sua flotta di 12 Atr 72-500. Il contratto copre tra le altre cose la riparazione, l'ammodernamento e la messa insieme dei servizi. "I nostri voli Atr costituiscono una componente chiave del nostro traffico verso l'hub di Helsinki", ha osservato la vicepresidente per le Operazioni tecniche di Finnair, Juha Ojala. A suo modo di vedere, questo accordo "è un passo avanti nel nostro rapporto con Atr e assicura benefici derivanti dai servizi più adatti, in modo che possiamo dare in cambio ai nostri clienti esperienze di viaggi affidabili e puntuali". "Durante i tempi difficili che stiamo vivendo, la fiducia da parte di un cliente apprezzato è il migliore tributo che potessero offrire alla qualità dei nostri prodotti e servizi", ha dichiarato da parte sua l'amministratore delegato di Atr, Stefano Bortoli.(Com)