Pavia: sequestrarono uomo a scopo di estorsione, quattro arresti

- Quattro uomini tutti egiziani di età compresa tra i 23 ed i 39 anni, residenti a Milano e Marcignago (PV), sono stati arrestati dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver sequestrato a scopo di estorsione un loro connazionale la notte dell’8 ottobre 2019. In quella circostanza secondo quanto ricostruito dalle indagini dei militari della compagnia Milano Porta Monforte i quattro arrestati dopo una scrupolosa pianificazione, avevano atteso la vittima, un 41enne, all’uscita di casa, lo avevano caricato con forza sulla loro auto, privato del telefono cellulare, gli avevano coperto il volto con un cappuccio e la bocca con del nastro adesivo per impedirgli di chiedere aiuto. Lo avevano poi portato in una cascina, nel Pavese, dove lo avevano trattenuto contro la sua volontà, colpendolo ripetutamente con calci e pugni, cagionandogli un trauma facciale e contusioni multiple in varie parti del corpo, minacciandolo di morte con un coltello puntato alla gola e con una piastra elettrica rovente, nonché sottoponendolo a prolungate sevizie fisiche e mentali, anche consistite nel fargli credere che gli avrebbero sparato. Tutto ciò al fine di costringerlo a firmare cinque cambiali in valuta egiziana, del valore di circa 6.000 euro, a titolo di indennizzo della corrispondente somma di denaro che, per il suo tramite, avevano precedentemente consegnato ad un altro 41enne connazionale, nel frattempo resosi irreperibile, che aveva procurato loro i nulla osta, poi rivelatisi falsi, necessari ad ottenere permessi di soggiorno per motivi lavorativi per i loro familiari. Una volta ottenute le cambiali firmate, gli arrestati avevano condotto la vittima alla stazione F.S. di Pavia ove l’avevano liberata solo dopo averla costretta a salire sul primo treno diretto a Milano. Due degli arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Milano San Vittore, gli altri due alla casa circondariale di Pavia. (com)