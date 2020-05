Decreto Rilancio: Gualtieri, soluzione unica e universale molto difficilmente perseguibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una soluzione unica e universale alla crisi può essere facilmente evocata ma nella pratica è molto difficilmente perseguibile, dal momento che sarebbero troppi coloro a cui non si riuscirebbe a dare una risposta concreta alla situazione che stanno attraversando. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione di questa mattina. “La strada non può che essere quella di un lavoro attento per aderire il più possibile alle pieghe della società, cercando di sostenere il più possibile le famiglie e i cittadini attraverso le risorse che il parlamento ci ha messo a disposizione”, ha detto, sottolineando la necessità di interventi ugualmente incisivi sul lato sia della domanda che dell’offerta per sostenere la crescita, la produzione, l’occupazione e le componenti più deboli della società. (Ems)