Regno Unito: stampa locale, 100 milioni di euro in fondi emergenza dirottati verso aree "meno bisognose"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 100 milioni di euro in fondi d'emergenza sono stati assegnati ad alcune aree "meno bisognose" del Regno Unito, "controllate" dal partito conservatore e con un tasso di diffusione del coronavirus minore rispetto ad altre aree più povere del paese. E' quanto riferisce il quotidiano britannico "Independent". Tra i consigli comunali controllati dal Partito laburista, che non hanno ricevuto le somme promesse, figura invece Sunderland, che ha ricevuto 3 milioni di euro in meno, Knowsley che ne ha persi più di due milioni e mezzo, e Sheffield che avrebbe dovuto ricevere almeno 2 milioni in più. Il piano per i fondi d'emergenza è stato creato per fornire ai consigli comunali i fondi necessari per assicurare una sistemazione sicura ai senzatetto e alle vittime di abuso domestico, per migliorare la gestione dei funerali e per rafforzare i servizi in prima linea durante la pandemia del coronavirus. Queste situazioni sono ovviamente molto più comuni ed evidenti in aree più povere del Regno Unito e con un maggior numero di casi di coronavirus eppure, sottolinea "Independent", i fondi sono stati assegnati a consigli comunali "privilegiati". Il ministro ombra per le Comunità e il governo locale, il laburista Steve Reed, ha contestato che "il governo adesso sta tagliando i fondi d'emergenza per le aree che hanno i tassi più alti di contagi di coronavirus e li sta dirottando verso aree che ne hanno meno bisogno". Reed ha aggiunto che "i fondi sono stati stanziati per combattere il coronavirus, quindi dovrebbero raggiungere le comunità che ne hanno più bisogno". (Rel)