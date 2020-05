Georgia: ministero Esteri, monitoriamo iniziative Kiev per decidere su ritorno ambasciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri georgiano aspetta le prossime mosse del governo ucraino per decidere in merito al ritorno dell’ambasciatore a Kiev, dopo la crisi diplomatica creata per il caso Saakashvili. Lo ha reso noto lo stesso dicastero georgiano, tramite un comunicato ripreso dai media locali. “Naturalmente, richiamare l’ambasciatore per consultazioni non significa interrompere le relazioni diplomatiche fra i due paesi, così come non verrà rivista la partnership politica e strategica fra Georgia e Ucraina”, si legge nella nota. Le autorità di Tbilisi “continuano a lavorare con quelle dell’Ucraina su diverse questioni strategiche, sia quelle legate all’occupazione dei territori, che al processo di integrazione europea e euro-atlantica, la cooperazione su base regolare. Ovviamente terremo conto di quali iniziative assumerà Kiev per normalizzare le relazioni con noi, e di conseguenza prenderemo una decisione sulla data del ritorno dell’ambasciatore in Ucraina”, evidenzia ancora il comunicato del dicastero degli Esteri georgiano. (segue) (Rum)