Georgia: ministero Esteri, monitoriamo iniziative Kiev per decidere su ritorno ambasciatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane il premier georgiano Giorgi Gakharia ha spiegato come le relazioni strategiche tra Tbilisi e Kiev non sono in discussione, nonostante la nomina nelle istituzioni ucraine dell'ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili. Gakharia ha commentato la nomina di Saakashvili a presiedere la commissione esecutiva del Consiglio nazionale per le riforme ucraino, su indicazione del presidente Volodymyr Zelenskyy. "Non mettiamo in discussione né le relazioni diplomatiche né il partenariato strategico e le relazioni fraterne con l'Ucraina", ha detto Gakharia ai giornalisti. Il ministro degli esteri georgiano David Zalkaliani ha affermato che il suo paese richiamerà il proprio ambasciatore a Kiev per consultazioni, ma non taglierà i legami diplomatici con l'Ucraina. Le autorità di Kiev affermano che Saakashvili è un cittadino ucraino e che "nessun paese al mondo può dare istruzioni" in relazione alla sua nomina, nonostante sull’ex presidente georgiano penda in patria una condanna per abuso di potere. (segue) (Rum)