Cultura: Politi (Lega), su teatro Opera attaccamento a poltrone e gestione miope

- "La riconferma di Carlo Fuortes alla guida del Teatro dell'Opera ci dimostra nuovamente che l'amore per le poltrone e il posizionamento strategico degli amici sono il fil rouge che conduce tutta l'amministrazione Raggi". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Campidoglio. "Nonostante i debiti fatti e le forti tensioni con le sigle sindacali causati da una gestione incurante dei lavoratori e dei loro diritti, troviamo Fuortes ben saldo al timone di questa importante risorsa culturale. Ci sembra la scelta dettata da una amministrazione miope e opportunista, indifferente alle esigenze dei propri dipendenti. Altra nota dolente è l'assenso del Ministro Franceschini che rappresenta un Pd che si frappone al M5s solo a parole e non nei fatti", conclude Politi.(Com)