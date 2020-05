Decreto Rilancio: Gualtieri, determinati ad attuare green new deal e promuovere sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno del governo è di procedere nell’attuazione del green new deal, attuandone in maniera rapida ed efficiente le misure che vanno nella direzione della sostenibilità e dell’innovazione. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione di questa mattina. “La necessità della strategia delineata dal governo con la legge di bilancio appare ulteriormente rafforzata dalla crisi: l’obiettivo è sviluppare con il piano per la ripresa ulteriori misure a sostegno degli investimenti, dell’innovazione e della sostenibilità che vadano ad affrontare quella che è la grande sfida della doppia transizione”, ha detto, sottolineando come la crisi abbia messo in evidenza “alcune potenzialità che finora non sono state utilizzate appieno” come lo smart working. (Ems)