Migranti: nave cargo portoghese salva 100 persone, ma le restituisce alla Libia (2)

- Oltre mille migranti hanno cercato di raggiungere l'Europa via mare dalla Libia da inizio maggio nonostante la pandemia di Covid-19. La ha reso noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), spiegando che la Guardia costiera libica ha intercettato circa 400 migranti nel Mediterraneo a bordo di cinque imbarcazioni negli ultimi due giorni. L’Oim ha dichiarato che domenica sera sono stati riportati 317 migranti in Libia e oltre 70 altri sono stati portati il giorno prima. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha dichiarato che due persone che si trovavano su quei barconi potrebbero essere annegate. (segue) (Spm)