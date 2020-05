Migranti: nave cargo portoghese salva 100 persone, ma le restituisce alla Libia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’imbarcazione con a bordo 80 migranti salpata dalle coste della Libia ha lanciato una richiesta di soccorso per un’avaria al motore. Lo riferisce via Twitter l'organizzazione non governativa Alarm Phone, spiegando che il natante starebbe “per essere riportato in Libia, che non è ancora un porto sicuro”. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha più volte espresso preoccupazione per i migranti detenuti dalle forze di sicurezza libiche, chiedendo alternative allo sbarco in Libia e lo smantellamento del sistema di detenzione arbitraria. (Spm)