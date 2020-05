Iran: Twitter chiude senza spiegazioni l'account dell'ambasciata della Repubblica islamica in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha chiuso senza dare spiegazioni l'account dell'ambasciata della Repubblica islamica d'Iran presso la Federazione russa. Lo ha annunciato l'ufficio stampa della rappresentanza diplomatica di Teheran a Mosca, come riferisce l'agenzia stampa governativa iraniana "Irna". Twitter non ha ancora risposto alla richieste di chiarimento avanzate dalle autorità iraniane. Ieri, 25 maggio, il ministro degli Affari strategici israeliano, Orit Farkash-Hacohen, ha inviato una lettera all'amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey, per chiedere la "sospensione immediata" del profilo della guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, per "la sua costante pubblicazione di post antisemiti e (a favore dei) genocidi". La scorsa settimana la massima autorità religiosa dell’Iran ha pubblicato sul sito un poster che mostra delle persone a Gerusalemme che sventolano bandiere palestinesi, del movimento sciita libanese Hezbollah e altri stendardi verdi, il colore dell’Islam, e un’immagine del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei pasdaran iraniani ucciso in un attacco Usa a Baghdad lo scorso gennaio. “La Palestina sarà libera. La soluzione finale: resistenza”. “La soluzione finale contro Israele fa venire in mente la soluzione finale nazista, ovvero il piano di annientare il popolo ebraico”, ha commentato il portavoce del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu Ofir Gendelman. Farkash-Hacohen, membro del gabinetto di sicurezza, ha affermato che le politiche aziendali di Twitter vietano la propagazione dell'antisemitismo, il sostegno di gruppi terroristici e l’invito al genocidio. In passato, Israele è riuscito a far sì che Twitter vietasse soltanto agli israeliani di vedere tweet postati da gruppi terroristici. (Res)