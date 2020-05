Fase 2: Patuanelli, per Acciai speciali Terni privilegiare corredate italiane, già interessati Marcegaglia e Arvedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli nell’informativa alla Camera sulla siderurgia ha affrontato, oltre all’ex Ilva, la vicenda dello stabilimento Acciai Speciali di Terni rilevato da ThyssenKrupp negli anni Novanta. Ha ricordato che “due anni fa Thyssen ha dichiarato che molti stabilimenti, tra cui quello italiano, non erano più strategici e si erano già fatte avanti cordate italiane per rilevarlo”. Poi, ha continuato, l'amministratore delegato ha confermato investimenti per 60 milioni nel biennio e gli obiettivi del piano industriale, considerando che il settore degli acciai speciali è stato colpito in maniera meno drammatica e ha una flessione meno importante rispetto agli acciai grezzi. Secondo Patuanelli si deve considerare in questo caso che una eventuale cessione sarebbe probabilmente con procedura ordinaria attraverso un advisor, con procedura aperta e che ci sono due soggetti interessati come Marcegaglia e Arvedi, oltre a possibili altri player internazionali. “Credo - ha detto Patuanelli a questo proposito - che i player italiani diano più garanzie che non si ripresenti la situazione in cui imprenditori promettono e poi arretrano sulle loro posizioni”. (segue) (Rin)