Fase 2: Patuanelli, per Acciai speciali Terni privilegiare corredate italiane, già interessati Marcegaglia e Arvedi (2)

- Per Patuanelli esistono necessità nella difesa commerciale del settore dell’accaio italiano su cui resta un gap forte e profondo rispetto a produttori dell’Estremo oriente come Cina e India ma anche la più vicina Turchia, che hanno costi del lavoro più bassi, costi energetici più bassi e tutele ambientali e di sicurezza sostanzialmente nulle. Per questo, ha dichiarato. “Bisogna intervenire su base europea e pensare anche a una riforma del trattamento dei rottami che vada insieme al processo di decarbonizzazione”. Patuanelli ha ricordato che “rispetto a 26 miliardi di tonnellate annue di produzione, sono solo 6 miliardi di tonnellate quelle provenienti dalle lavorazioni a caldo di acciaio grezzo, una percentuale bassissima rispetto alla produzione complessiva di acciaio”. (segue) (Rin)