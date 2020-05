Fase 2: Patuanelli, per Acciai speciali Terni privilegiare corredate italiane, già interessati Marcegaglia e Arvedi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha dichiarato inoltre “aspettiamo il testo definitivo dall’Europa prima di procedere alle incentivazioni, perché comunque devono rientrare nel cappello europeo”. Si tratta, ha aggiunto, di procedere va un piano strategico basato sul fabbisogno di acciaio” e di prevederà una protezione commerciale mantenendo la filiera con un valore alto e quindi ragionare su stimoli alla domanda, soprattutto nei settori delle costruzioni e dell’automotive”. Su questi, ha precisato, già come stimolo sono pensati i bonus inseriti nel decreto Rilancio come sismabonus, ma devono essere pensanti “altri strumenti strutturali”. A questo proposito Patuanelli ha ricordato che nei sostegni all’automotive “non devono essere messi in discussione gli obiettivi di abbattimento delle emissioni Co2 e quindi gli incentivi per la trazione elettrica, sian nel 2020. Sia in modo fortissimo nel 2021” contenuti nel decreto Rilancio. E pensare ad altri sul noleggio a lungo termine delle auto rimaste da smaltire nel parco a piazzale. (Rin)