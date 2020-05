Open Arms: Iv, nostra decisione non è scelta politica, serve approfondimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non partecipare al voto in Giunta per le Immunità sull'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini, "non è stata una scelta politica". Lo ha affermato la senatrice di Italia viva, Nadia Ginetti, al termine della riunione della Giunta per Immunità sul caso Open Arms. "Il nostro giudizio per le politiche migratorie di Salvini è nota. Questa è stata una scelta nel merito della questione perché non c'è stato un approfondimento". Approfondimento che sarà fondamentale "anche per decidere la posizione" che il partito terrà in aula. (Rin)