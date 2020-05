Open Arms: Evangelista (M5S) da Italia viva giochi politici per dire che esiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A mio avviso" la decisione di Italia viva di non partecipare al voto in Giunta per le Immunità sul caso Open Arms "sono giochi politici, perché di tecnico non c'è niente. Lo ha fatto per dire che esiste e per essere presa in considerazione". Lo ha affermato Lucia Evangelista, senatrice del Movimento 5 stelle e componente della Giunta per le Immunità, commentando la decisione di Italia viva di non partecipare al voto di oggi. (Rin)