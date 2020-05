Trasporto aereo: EasyJet riprende voli da Bari e Brindisi dal 16 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprenderanno a partire dal prossimo 16 giugno i collegamenti aerei Bari-Milano Malpensa (con frequenza giornaliera) e il Brindisi Ginevra (a cadenza settimanale) operati dalla compagnia EasyJet che tornerà a connettere la Puglia con il Nord Ovest dell’Italia e la Svizzera. Lo riferisce un comunicato stampa di Aeroporti di Puglia. “L’odierno annuncio della ripresa dei voli tra Bari e Milano Malpensa e tra Brindisi e Ginevra è accolto con grande soddisfazione ed entusiasmo. Un segno importante per la nostra organizzazione alla quale esprimo il più forte apprezzamento per come è stato affrontato il periodo di lockdown”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti. “Mai come in questo momento avvertiamo forte la necessità di ristabilire quanto prima condizioni di normalità, ancorché in modo graduale e consapevole, per gli spostamenti tra importanti aree del nostro Paese e dell'Europa. Con l’auspicio che presto possano crearsi i presupposti per un ulteriore ampliamento dell’offerta, soprattutto di quella internazionale”, ha aggiunto Onesi. (segue) (Com)