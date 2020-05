Trasporto aereo: EasyJet riprende voli da Bari e Brindisi dal 16 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringraziamo EasyJet e tutti gli stakeholder, pubblici e privati, che hanno favorito la riprogrammazione dei voli verso la nostra regione. Siamo convinti che tutto ciò favorirà la ripresa dei flussi turistici che tanta importanza rivestono per l’economia della Puglia, regione che - grazie agli sforzi effettuati ad ogni livello - sta facendo fronte all'emergenza in modo lucido e consapevole divenendo una terra certamente attrattiva anche in una fase di allarme sanitario”, ha sottolineato. “Invitiamo i passeggeri a tornare con fiducia sia in aeroporto che in volo, adottando in modo responsabile tutte le misure e i protocolli necessari a garantire la massima sicurezza di quanti, operatori e viaggiatori, formano la variegata comunità aeroportuale”, ha sottolineato. Da parte sua il Country Manager di EasyJet Italia, Lorenzo Lagorio ha dichiarato: “Siamo molto contenti di poter finalmente tornare a volare in Italia, anche se inizialmente con un numero ridotto di collegamenti. Il trasporto aereo è un servizio fondamentale e svolgerà un ruolo cruciale nella ripresa dell’economia del Paese, consentendo la mobilità di persone e aziende EasyJet continuerà a lavorare in sinergia con gli aeroporti e con le autorità competenti per garantire alle persone di potersi spostare in sicurezza e riprendere a pianificare i propri viaggi di piacere e di lavoro”. (Com)