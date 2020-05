Romania: Camera avvia discussione mozione di sfiducia contro ministro Istruzione, domani il voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati di Bucarest ha discusso la mozione di sfiducia presentata dai partiti all'opposizione, Pro Romania e il Partito socialdemocratico (Psd) contro il ministro dell'Istruzione, la liberale Monica Anisie, sollecitando le sue dimissioni e accusandola di mancata visione e strategia nella gestione del settore educativo. Il voto è previsto per domani. Il Psd ha presentato una mozione di sfiducia anche contro il ministro dell'Interno, Marcel Vela, atteso oggi al Senato, per presentare le misure prese durante la crisi generata dalla pandemia di coronavirus. I firmatari della mozione chiedono le dimissioni di Vela, sostenendo che le ordinanze hanno imposto decisioni contraddittorie e una serie di divieti successivamente annullati. All'attenzione dei parlamentari anche l'indagine sulle possibili irregolarità e frodi segnalate in riferimento agli spostamenti dei lavoratori stagionali romeni in Germania. I leader del Psd, Pro Romania e l'Allenza liberal democratica (Alde) hanno sollecitato una commissione d'inchiesta, idea respinta dai liberali, poiché i due ministri responsabili - degli Esteri e del Lavoro - sono già stati ascoltati in Parlamento su questo tema. (Rob)