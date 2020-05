Finlandia: possibile piano da 250 milioni di euro per sostegno alle start up

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le start up finlandesi hanno chiesto al governo di istituire un fondo di investimenti da 250 milioni di euro nel quadro dei negoziati avviati dall'esecutivo di Helsinki sui finanziamenti al settore imprenditoriale. L'Associazione finlandese sui capitali di rischio (Fvca) ha proposto due schemi finanziari separati alla società Finnish Industry Investment Ltd, controllata dallo Stato. Una delle proposte dovrebbe creare un fondo di investimenti da 100 milioni di euro che dovrebbe essere applicabile, nella fase iniziale, a circa 100-150 start up. La seconda proposta dovrebbe essere conclusa nelle trattative con il ministero per gli Affari economici e l'Occupazione finlandese; mentre i suoi fondi dovrebbero essere gestiti da Finnish Industry Limited, come evidenziato dal quotidiano "Helsingin Sanomat". Il ministro degli Affari economici di Helsinki, Mika Lintila, ha detto di essere favorevole a questi programmi di investimento.(Sts)