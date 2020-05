Germania: comandante truppe speciali, tolleranza 0 per estremisti di destra nei ranghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al vertice del Commando forze speciali (Ksk)dell'esercito tedesco, il generale Markus Kreitmayr ha annunciato una politica di tolleranza zero contro gli estremisti di destra nei ranghi del reparto. In una lettera alle proprie truppe, il generale Kreitmayr afferma che gli estremisti di destra hanno danneggiato la reputazione di ogni singolo militare del Ksk. A causa delle presenza di esponenti della destra radicale, denuncia Kreitmayr, il Ksk attraversa attualmente “la fase più difficile” della sua storia. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il Ksk è noto per essere infiltrato dall'estrema destra. Nel Ksk prestava servizio l'ufficiale scoperto nel 2017 mentre, spacciandosi per un richiedente asilo siriano, pianificava un attentato in Germania. L'obiettivo era addossare la responsabilità dell'attacco agli immigrati musulmani, provocare una reazione xenofoba e sovvertire l'ordine pubblico. Il 13 maggio scorso, un sottufficiale del Ksk, su cui il Servizio di controspionaggio militare (Mad) indagava per estremismo di destra, è stato arrestato perché nascondeva armi,munizioni ed esplosivi nella propria abitazione. “Non esagero col dire che il nostro reparto sta vivendo la fase più difficile della sua storia”, afferma il generale Kreitmayr nella lettera alla truppa del Ksk. Kreytmair prosegue: “Nel mezzo della nostra comunità vi erano e vi sono ancora ovviamente individui che possono essere assegnati alla cosiddetta scena di destra”. Questi militari, “sia per la loro mancanza di lealtà alla Costituzione, sia per la loro vicinanza al movimento dei Cittadini del Reich (“Reichsbuerger”), le loro idee di estrema destra e il sostegno per le ideologie della destra radicale, hanno tutti causato un danno enorme alla reputazione del Ksk, delle Forze armate (Bundeswehr) nel loro insieme, ma anche a ciascuno di noi personalmente”. Per il generale Kreitmayr, gli estremisti di destra devono essere congedati, ma dovrebbero anche lasciare il Ksk e la Bundeswehr “di propria iniziativa”. Il generale Kreytmair ha poi definito la vicenda del sottufficiale del Ksk arrestato in Sassonia come “un culmine dello shock”, annunciando una politica di tolleranza zero contro gli estremisti di destra nel reparto, pur nel rispetto dello Stato di diritto “in ogni singolo caso”. (Geb)