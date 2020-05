Open Arms: senatori Iv non parteciperanno a voto su processo Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colpo di scena nel corso della riunione della Giunta per le elezioni e le immunità chiamata oggi a votare sulla richiesta dei magistrati siciliani di rinviare a giudizio il leader della Lega, Matteo Salvini, per la vicenda della nave Open Arms. Secondo quanto si apprende, a differenza di quanto ipotizzato da alcuni giorni, non sarebbe così scontato il voto favorevole al processo dei senatori di Italia viva. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, i tre esponenti del partito di Matteo Renzi non parteciperanno al voto in Giunta. (Rin)