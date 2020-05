Difesa: Regno Unito, addestramento al tiro ora richiede triplo del tempo rispetto a prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'addestramento al tiro delle nuove reclute nel Regno Unito richiede il triplo del normale ora che le armi non possono essere ispezionate da vicino durante l'impiego per via delle regole di distanziamento sociale. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph", citando il tenente Roma Coates, già istruttore presso il reggimento di formazione dell'esercito, di stanza a Pirbright. Coates ha commentato che addestrare le reclute seguendo le linee guida sul distanziamento sociale è "bizzarro quando lo confronti con quella che era la normalità". Il tenente ha aggiunto che l'addestramento condotto seguendo queste norme richiede molto più tempo. "Prima avrei potuto avvicinarmi alla recluta ed ispezionare da vicino la posizione in cui tiene l'arma, controllando che non ci siano spari per errore. Adesso devo farlo da due metri di distanza", ha detto il tenente. Coates si è dimostrata tuttavia positiva riguardo alla "nuova normalità" dell'esercito, definendola semplicemente "un altro insieme di vincoli sui quali dobbiamo lavorare". (Rel)