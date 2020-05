Congo-Kinshasa: votata mozione di sfiducia per vicepresidente del parlamento Kabund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza del parlamento della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha votato la sfiducia nei confronti del primo vicepresidente dell’Assemblea nazionale, Jean Marc Kabund, che è anche il presidente ad interim del partito dell'Unione per la democrazia e il progresso sociale (Udps) del presidente congolese Felix Tshisekedi. È quanto riferisce la stampa congolese, secondo cui a favore della mozione hanno votato 289 deputati mentre in 17 l’hanno respinta e nove si sono astenuti. La mozione è stata votata sulla base di un documento firmato da 62 deputati che accusano Kabund di aver denunciato come troppo costosa una riunione programmata del parlamento perché temeva un tentativo di licenziare il capo dello Stato. Al netto delle reali motivazioni, il licenziamento di Kabund denota la maggioranza schiacciante di cui gode ancora l’ex presidente Joseph Kabila e il suo Partito del popolo per la ricostruzione e la democrazia (Pprd).(Res)