India-Pakistan: coronavirus, domani rimpatrio di 179 pakistani attraverso frontiera Attari-Wagah

- Centosettantanove cittadini del Pakistan rimasti bloccati in India a causa del lockdown saranno rimpatriati nel loro paese domani, 27 maggio. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri indiano. I 179 pakistani, che si trovano prevalentemente nel Madhya Pradesh, nel Chhattisgarh, a Nuova Delhi, nel Maharashtra, nell’Haryana e nell’Uttar Pradesh, convergeranno domani nella città di Amritsar, nel Punjab, per poi attraversare la frontiera ad Attari-Wagah. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di persone giunte in India per far visita a dei parenti. Precedentemente altri 193 pakistani hanno ricevuto un permesso speciale per attraversare la frontiera. Nuova Delhi, a sua volta, attende comunicazioni da Islamabad sul rimpatrio di 80 studenti indiani che si trovano in Pakistan.(Inn)