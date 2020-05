Gualtieri: "L'impatto sul Pil era inevitabile, la serrata è stata decisiva per arrestare il contagio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della serrata è stata obbligata e si è rivelata decisiva per arrestare il contagio dal Covid-19. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione di questa mattina alla Camera dei deputati. “È stato inevitabilmente registrato un impatto sul Pil, che nel primo trimestre ha avuto una contrazione del 4,7 per cento a causa del calo che ha interessato la domanda interna e internazionale, e sui consumi, che escludendo il settore alimentare sono fortemente diminuiti nei mesi di marzo e aprile”, ha spiegato il ministro, sottolineando come tutto questo abbia avuto un “riflesso anche sulle imprese, che hanno registrato una caduta pronunciata del fatturato e, complice l’incertezza sull’evoluzione della situazione epidemiologica, hanno rivisto in negativo le decisioni di investimento in vari settori”.Sarà fondamentale, ha aggiunto, fornire “adeguati sostegni per non lasciare indietro nessuno, e questa è stata sin dall’inizio una scelta politica del governo che crediamo avrà un impatto positivo sull’andamento dell’economia, sull’evoluzione del Pil e sulla capacità di ripresa”. Questo, ha concluso, nonostante si sia stata ancora quantificato, per prudenza, l’impatto positivo sul Pil di questo decreto.La fase 2 rappresenta il tempo della responsabilità, della convivenza con il virus e della graduale normalizzazione della vita dei cittadini: quanto abbiamo vissuto ci ha dimostrato quanto sia importante avere presidi territoriali pronti ad intervenire in modo rapido per arginare la diffusione di focolai locali, ha aggiunto. “Alla luce di ciò abbiamo proseguito l’azione già avviata con il primo decreto, destinando oltre cinque miliardi di euro per il potenziamento dell’assistenza territoriale e sanitaria e il rafforzamento delle dotazioni assegnate alle forze dell’ordine e al personale civile e sanitario”, ha detto. Le strutture ospedaliere, ha spiegato, saranno messe “in grado di garantire un’assistenza pronta e adeguata ai pazienti: sono stati destinati 1,9 miliardi alla creazione di 3.500 nuovi posti di terapia intensiva e la riqualificazione di 4.225 di area semintensiva”, oltre al sostegno al pronto soccorso e all’acquisto di nuovi mezzi. Particolare importanza, ha aggiunto, sarà data al “potenziamento dell’assistenza territoriale che più volte si è rivelata fondamentale per garantire un trattamento precoce dei casi in isolamento domiciliare”.A questo proposito, ha spiegato Gualtieri, il decreto Rilancio introdurrà la figura dell’infermiere di famiglia e consentirà alle Regioni e alle province autonome di utilizzare in modo “più flessibile” le risorse allocate dai precedenti decreti, pari a circa 250 milioni di euro, per far fronte alle esigenze associate all’emergenza. È stato inoltre disposto un incremento di 190 milioni delle risorse da trasferire al personale sanitario delle Regioni, che porta il totale a 690. (Ems)