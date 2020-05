Libri: disponibile da oggi in open access il volume "Il Segretario, lo Statista. Aldo Moro dal centro-sinistra alla solidarietà nazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' disponibile da oggi in open access a questo link http://www.fedoabooks.unina.it/…/fedoapress/catalog/book/148 il volume collettivo "Il Segretario, lo Statista. Aldo Moro dal centro-sinistra alla solidarietà nazionale", curato da Alessandro Sansoni, Pierluigi Totaro e Paolo Varvaro ed edito dalla Federico II University Press di Napoli. Il libro raccoglie gli atti delle giornate di studio promosse dall'Università degli Studi di Napoli Federico II il 20-21 aprile 2016 e il 12 aprile 2018 dedicate alla figura del leader democristiano ed è stato pubblicato con il contributo della Fondazione Banco di Napoli. Consta di due parti: una dal titolo "L'azione politica di Aldo Moro segretario della Democrazia Cristiana (1959-1964)", l'altra intitolata "A 40 anni dall'assassinio di Aldo Moro. Inchieste giornalistiche e ricostruzioni storiche". "Il confronto tra l’esperienza politica morotea dei primi anni sessanta e quella del decennio successivo - si legge nella premessa firmata dai curatori - restituisce il quadro di una società attraversata da tensioni profonde, di un sistema politico sempre meno stabile e di uno scenario internazionale che condiziona in modo più o meno trasparente la vicenda italiana. Ancora di più la figura e l’esperienza tragica di Moro rappresentano un terreno di confronto indispensabile per comprendere uno spaccato complesso della storia italiana"(Ren)