Fase 2: Gualtieri, presidi territoriali cruciali per arginare diffusione focolai locali

- La Fase 2 rappresenta il tempo della responsabilità, della convivenza con il virus e della graduale normalizzazione della vita dei cittadini: quanto abbiamo vissuto ci ha dimostrato quanto sia importante avere presidi territoriali pronti ad intervenire in modo rapido per arginare la diffusione di focolai locali. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione di questa mattina alla Camera dei deputati. “Alla luce di ciò abbiamo proseguito l’azione già avviata con il primo decreto, destinando oltre cinque miliardi di euro per il potenziamento dell’assistenza territoriale e sanitaria e il rafforzamento delle dotazioni assegnate alle forze dell’ordine e al personale civile e sanitario”, ha detto. Le strutture ospedaliere, ha spiegato, saranno messe “in grado di garantire un’assistenza pronta e adeguata ai pazienti: sono stati destinati 1,9 miliardi alla creazione di 3.500 nuovi posti di terapia intensiva e la riqualificazione di 4.225 di area semintensiva”, oltre al sostegno al pronto soccorso e all’acquisto di nuovi mezzi. Particolare importanza, ha aggiunto, sarà data al “potenziamento dell’assistenza territoriale che più volte si è rivelata fondamentale per garantire un trattamento precoce dei casi in isolamento domiciliare”. A questo proposito, ha spiegato Gualtieri, il decreto Rilancio introdurrà la figura dell’infermiere di famiglia e consentirà alle Regioni e alle province autonome di utilizzare in modo “più flessibile” le risorse allocate dai precedenti decreti, pari a circa 250 milioni di euro, per far fronte alle esigenze associate all’emergenza. È stato inoltre disposto un incremento di 190 milioni delle risorse da trasferire al personale sanitario delle Regioni, che porta il totale a 690. (Ems)