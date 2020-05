Russia-Benin: ministero Esteri, rilasciati tre marinai sequestrati lo scorso 19 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre cittadini russi rapiti dai pirati nelle acque territoriali del Benin ad aprile sono stati rilasciati e le loro condizioni sono buone. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Secondo le informazioni dell'ambasciata russa in Nigeria, il 23 maggio, i tre russi – membri dell'equipaggio della nave portacontainer Tommi Ritscher sequestrati dai pirati il 19 aprile nelle acque territoriali del Benin – sono stati rilasciati", ha detto Zakharova. Sempre il 23 maggio, i tre hanno preso un volo charter da Lagos a Francoforte, per poi tornare in Russia, ha precisato la portavoce del dicastero russo. "Le condizioni di salute dei marinai sono buone", ha aggiunto Zakharova, esprimendo gratitudine a tutti coloro che hanno aiutato il salvataggio. I pirati hanno assaltato la nave portacontainer Tommi Ritscher da un’imbarcazione battente bandiera portoghese, il 19 aprile, mentre era ancorata nella città portuale di Cotonou, nel Benin. Secondo l'ambasciata russa in Benin, membri della Marina del Benin si sono imbarcati sulla nave il 21 aprile, trovando undici membri dell'equipaggio che erano riusciti a sfuggire al sequestro. I pirati hanno lasciato le acque territoriali del Benin con otto ostaggi, tra cui tre russi e altri cittadini di Ucraina, Bulgaria e Filippine. (Rum)