Canada-Francia: colloquio tra Trudeau e Macron su coronavirus

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese, Emmanuel Macron, incentrato sugli ultimi sviluppi della pandemia di coronavirus. Lo si apprende dal sito ufficiale del premier canadese. Trudeau e Macron hanno evocato le misure di sicurezza sanitaria applicate in Canada e in Francia per assicurare la sicurezza dei cittadini. I due dirigenti hanno inoltre sottolineato il ruolo che la solidarietà e la cooperazione internazionale hanno nell'arginare le conseguenze sociali ed economiche dell'emergenza sanitaria. Macron e Trudeau hanno poi ribadito il loro impegno nel continuare a collaborare all'interno di organizzazioni internazionali come il G7 "per lottare contro il Covid-19 e far avanzare le priorità comuni come la promozione della prosperità economica e la lotta contro i cambiamenti climatici".(Nys)