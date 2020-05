Ungheria: ministro Giustizia, governo proporrà ddl su rinuncia a poteri speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese ha dichiarato che presenterà oggi all'Assemblea nazionale un disegno per la rinuncia ai poteri speciali accordatigli per fare fronte all'epidemia di coronavirus a fine marzo. Lo ha comunicato via Facebook il ministro della Giustizia, Judit Varga. L'Ungheria ha superato "un periodo pericoloso e difficile", durante il quale l'esecutivo non ha ricevuto "alcun aiuto dall'opposizione", dice il ministro. "Invece di dare supporto, l'opposizione ha cavalcato una campagna di disinformazione senza precedenti assieme ai media liberali mainstream, in Ungheria come all'estero", ha proseguito Varga. (Vap)