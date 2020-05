Fase 2: Caon (FI), assistenti civici mestiere inutile, non bastavano i navigator

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la figura degli assistenti civici "siamo alla replica dei Navigator, proseguendo sulla strada drammatica dell'assistenzialismo imboccata con il reddito di cittadinanza": lo afferma, in una nota, Roberto Caon, deputato di Forza Italia. "Mentre artigiani e piccoli imprenditori tentano di tornare a lavorare, malgrado un governo che ha dato loro solo promesse, il ministro Boccia esce con la brillante idea di aggiungere, alla già enorme pubblica amministrazione, altri 60.000 dipendenti. E per fare cosa? Controllare che i cittadini indossino le mascherine, imporre un'autorità inesistente, laddove andrebbero semplicemente spiegate e applicate regole con un minimo di equilibrio", si legge in una nota. "Qualsiasi persona di buon senso ha ormai capito che il problema del nostro Stato è la burocrazia e il costo immenso della 'macchia pubblica', ma questo governo la ingrassa ancora. Siamo alla replica dei Navigator, proseguendo sulla strada drammatica dell' assistenzialismo imboccata con il reddito di cittadinanza: lo Stato usa le tasse pagate da chi lavora sodo per mantenere nullafacenti o figure inutili", continua Caon. "La domanda sorge spontanea: oltre ai fortunati beneficiari di tanta generosità, a chi giova tutto questo? Non certo a chi aspetta da mesi aiuti per riavviare le imprese, non certo a chi deve ormai lavorare sei mesi all'anno solo per pagare tasse e imposte. Non certo alle famiglie che hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Guardacaso - conclude l'esponente di FI - si avvicinano appuntamenti elettorali nei quali sinistra e 5 stelle rischiano di subire sonore batoste e allora ecco la brillante idea, buona per comperare un po' di consensi. Naturalmente con i soldi degli italiani".(Com)