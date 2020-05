Bosnia: cantone dell'Erzegovina occidentale, nessun caso attivo di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protezione civile del cantone dell'Erzegovina occidentale, in Bosnia-Erzegovina, ha annunciato che non sono registrati casi attivi di coronavirus nel territorio cantonale. Secondo quanto riporta l'emittente "N1", il cantone ha contato nei mesi scorsi un totale di 79 persone contagiate. Di queste, 75 sono guarite mentre 4 sono decedute. La protezione civile ha ricordato in una nota che, nonostante i dati positivi, è ancora obbligatorio l'uso di mascherine protettive. Secondo il ministero degli Affari civili della Bosnia-Erzegovina sono 1.364 ad oggi le persone contagiate in Republika Srpska (entità serba del paese) a fronte di 24.656 test effettuati. Sono 104 i decessi finora registrati mentre sono 768 i pazienti guariti. Nella Federazione bosniaca (entità croata e musulmana) sono stati registrati finora 1.022 casi di contagio a fronte di 34.544 test effettuati. Sono 38 i decessi finora registrati mentre sono 912 le persone guarite. (Seb)