Novara: riattivata la Ztl in centro città

- A Novara è stata ripristinata la Ztl nel centro città, che era stata sospesa per l'emergenza Covid. E' successo ieri, ma il Comune lo ha reso noto oggi. Riattivati dunque i varchi elettronici per il controllo degli accessi, come si legge nell’ordinanza 508 del 19 maggio. “Con la riapertura delle attività – spiega l’assessore alla Mobilità Luca Piantanida – vengono meno le motivazioni per cui, in piena emergenza, avevamo aperto i varchi al traffico, favorendo così le consegne a domicilio da parte dei ristoratori e il raggiungimento, in tempi brevi, di eventuali parenti o conoscenti bisognosi di aiuto ma costretti in casa. La direttiva verrà comunicata a tutti i commercianti, specie quelli del settore somministrazioni cibo e bevande, in modo che l’informazione sia capillare e si possa partire con i controlli”.(Rpi)