Georgia: presidente Zurabishvili, il popolo e i militari sono i garanti della nostra indipendenza

- I garanti dell'indipendenza della Georgia sono le nostre forze di difesa e una società forte e unita. Lo ha detto la presidente Salome Zurabishvili nel corso delle celebrazioni organizzate oggi per la Giornata dell’indipendenza del paese caucasico. “Oggi è un insolito 26 maggio. I cittadini non sono autorizzati a partecipare alle celebrazioni per il Giorno dell'Indipendenza insieme alle Forze di Difesa. Ciò è dovuto alla crisi in cui ci troviamo”, ha detto la presidente, facendo riferimento all’emergenza provocata dal Covid-19. “Durante questa difficile crisi, il nostro paese è stato un esempio di resistenza e successo nel mondo. Questa è senza dubbio una vittoria di tutti noi. Ma dobbiamo sapere che la guerra non è finita e continuiamo a combattere questo nemico invisibile”, ha detto Zurabishvili, lodando “il governo per aver utilizzato tutte le leve in modo tempestivo ed efficace e gli epidemiologi e i medici che hanno pianificato correttamente la propria strategia per combattere la malattia”. (segue) (Rum)