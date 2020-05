Georgia: presidente Zurabishvili, il popolo e i militari sono i garanti della nostra indipendenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il premier georgiano, Giorgi Gakharia, ha partecipato alle celebrazioni e rivolto un messaggio ai connazionali. “Vorrei congratularmi con ogni georgiano, ogni cittadino della Georgia, ciascuno dei nostri connazionali che vivono all'estero, così come i nostri fratelli di Abkhazia e Ossezia del Sud, per il 26 maggio con la grande convinzione che insieme saremo in grado di costruire il nostro paese e creare uno Stato2, ha dichiarato Gakharia. "Vorrei rivolgere le mie speciali congratulazioni a tutti i militari che oggi proteggono la sicurezza globale nelle missioni di mantenimento della pace e quindi apportano il massimo contributo all'ulteriore sviluppo e alla sicurezza della loro patria”, ha aggiunto il premier. “Dobbiamo tutti capire che oggi stiamo tutti combattendo una pandemia globale. Dobbiamo tutti ricordare il contributo che l'esercito georgiano, insieme ai nostri cittadini, ha dato alla gestione di questa pandemia. Oggi la Georgia può dire che siamo stati insieme in grado di localizzare il rischio e gestirlo in modo efficace”, ha affermato Gakharia. (Rum)